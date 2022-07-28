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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 ، وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتتضمن العديد من الأخبار الرياضية منها، الأهلى يواصل انتصاراته بالفوز على المقاصة.

الأهلى يواصل انتصاراته بالفوز على المقاصة 1 - 0

خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد.

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم إدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر إقامتها غدًا الخميس في الدوري الممتاز، للحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق كحاملي راية، ويتواجد السيد منير حكمًا رابعًا، ومحمود البسيوني حكمًا للفار، ويعاونه هاني عبد الفتاح.

منتخب الشباب يهزم الصومال 2 - 0 ويتأهل لربع نهائى كأس العرب.. صور

حقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف .. فيديو