شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل وفود 18 دولة مشاركة فى بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزامنا مع إنطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث فى الأسكندرية عروس البحر المتوسط تزينت صالات مطار برج العرب الدولي بتميمة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث ٢٠٢٢ والتي تستضيفها الأسكندريه خلال الفترة من يوم ٢٣ يوليو، وحتى ٣١ يوليو، كما تم وضع شعار البطولة علي أسطول النقل البري بمهبط المطار.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات وصول 18 وفد من المنتخبات والشخصيات والوفود المشاركة بالبطولة علي متن رحلات طيران مختلفة.

وتم وضع " بانرات" داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لخدمة الضيوف القادمين من الخارج.