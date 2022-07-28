شكرا لقرائتكم خبر عن السيد شعبان حكمًا للطلائع وفاركو.. والبنا للإسماعيلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الحكام الذين سيديرون مباريات يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة فاركو وطلائع الجيش للحكم السيد شعبان على أن يُساعده شهاب راشد ووليد ممدوح، فيما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو وسيُساعده محمد علاء هاشم.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

كما أسندت مباراة الجونة ونظيره الإسماعيلي، للحكم محمود البنا على أن يُساعده كلًا من محمد عبدالمجيد وأحمد التلاوي فيما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا وعلاء صبري حكم فيديو وسيُساعده أحمد حامد فهيم.