الأهلي يفوز بشق الأنفس على مصر المقاصة ويواصل مطاردة الزمالك وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزأً صعباً على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث بالدوري وفي جعبته 51 نقطة، فيما يتذيل مصر المقاصة الترتيب بـ15 نقطة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الأهلي المالي أليو ديانج في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء.

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وأجرى الأهلي تغييراً مع بداية الشوط الثاني بنزول علي لطفي بدلاً من محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 متذيلاً جدول الترتيب.

وخاض الأهلي مباراة مصر المقاصة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

الهجوم: حسام حسن.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليبمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.

فيما دخل مصر المقاصة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد محسن ليلة، أحمد منعم، أحمد عيد ومصطفى كاجو.

خط الوسط: سيرجي إيريك، علي المصري، هشام حافظ، خالد صلاح ومحمد عادل أمو.

خط الهجوم: محمود فهمي