يوسف أحمد حسن يحصد جائزة رجل مباراة مصر والصومال بكأس العرب للشباب

القاهرة - سامية سيد - حصد يوسف أحمد حسن لاعب منتخب مصر للشباب وصاحب الهدف الأول لشباب الفراعنة في مرمى الصومال، جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخبين التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وحقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

سجل هدفي منتخب الشباب يوسف أحمد في الشوط الأول، وعمر إبراهيم في الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب لدور الثمانية بالعلامة الكاملة.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي: "حراسة المرمى أحمد نادر السيد، وخط الدفاع: طارق سيد، محمد حمدي إبراهيم، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش، وخط الوسط: يوسف أحمد حسن، ماجد هاني، عمر قايد وعبد الرحمن رضا جودة، وخط الهجوم: أحمد عبد الرحيم حلمي وخالد عوض.