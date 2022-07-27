شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلى يضغط لزيارة شباك المقاصة والنتيجة 0 - 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد المقاصة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم فؤاد الذي استلم عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى العارضة إلى ركلة مرمى، واستمر ضغط الأهلي الهجومي في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وسددها بيسراه ولكنها ارتطمت بقدم مدافع المقاصة وتحولت إلى ركنية.

ويتكو تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف في الدفاع، أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري في الوسط، حسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.

ويتكون تشكيل المقاصة ضد الأهلي من، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي فتحي وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ومحمد مسعد وجون افيري ومحمد الضرف ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان وأحمد رأفت.



























































