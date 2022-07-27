شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم إدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر إقامتها غدًا الخميس في الدوري الممتاز، للحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق كحاملي راية، ويتواجد السيد منير حكمًا رابعًا، ومحمود البسيوني حكمًا للفار، ويعاونه هاني عبد الفتاح.

ويستعد فريق الكرة بالزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري، عندما يلاقي منافسه فيوتشر في خضم مواجهات الجولة 27 من المسابقة المحلية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، جمعهم من خوض 26 لقاء، تمكن من الفوز في 19 وتعادل في 3 مباريات، وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.

ويتواجد فيوتشر في المرتبة الرابعة بجدول المسابقة ولديه 42 نقطة، بعدما خاض 26 لقاء، فاز في 12 مواجهة، وتعادل خلال 6 لقاءات، وتلقى 8 هزائم.