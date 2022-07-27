شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 1 – 0 المقاصة.. الأحمر يبحث عن هدف التعزيز ويجري 4 تغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على المقاصة بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم فؤاد الذي استلم عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى العارضة إلى ركلة مرمى، واستمر ضغط الأهلي الهجومي في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وسددها بيسراه ولكنها ارتطمت بقدم مدافع المقاصة وتحولت إلى ركنية، فيما هدد محمد عادل امو مرمى الأهلي بتصويبة قوية في الدقيقة 18 ولكنها مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وسجل اليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.

وسدد حسام حسن تصويبة على مرمى المقاصة في الدقيقة 40 ولكنها مرت بدوار القائم الأيمن لمرمى المقاصة، وشن الأهلي هجمة بثلاثة أرواح في الدقيقة 44 بدأت من عند ديانج وأبعدها دفاع المقاصة ثم سددها ربيعة وأبعدها مجددا دفاع الفريق الفيومي قبل أن يسددها ديانج من لعبة مباشرة على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رمضان مصفطى.

وسجل فريق المقاصة هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق محمود فهمي ولكن ألغى حكم الراية الهدف بداعي وجود تسلل على أحمد منعم لحظة لعب الركلة الحرة المباشرة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول علي لطفي بدلا من محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول، وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 52 لعبها أفشة ولكن أبعدها دفاع المقاصة، واستمرت سيطرة الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول.

وأهدر محمد عادل امو فرصة خطيرة للمقاصة في الدقيقة 61 بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وسددها ولكن مرت بعيدا عن مرمى علي لطفي، وأجرى المقاصة تغييرين في الدقيقة 62 بنزول جون افيري ومحمود عادل بدلا من محمود فهمي وخالد صلاح، فيما أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة بنزول علي معلول ولويس ميكيسوني في الدقيقة 68 بدلا من محمود وحيد ومحمد فخري.

وتحصل فريق المقاصة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70 نتيجة عرقلة كريم حلاوة لاعب المقاصة من قبل ياسر إبراهيم، وسددها لاعب المقاصة في الحائط وارتدت إلى وسط الملعب، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 72 بنزول حمدي فتحي ومحمد هاني بدلا من أحمد عبد القادر وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف في الدفاع، أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري في الوسط، حسام حسن في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.

وجاء تشكيل المقاصة ضد الأهلي من، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي فتحي وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ومحمد مسعد وجون افيري ومحمد الضرف ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان وأحمد رأفت.