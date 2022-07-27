شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية منها، بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف، و20 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر.

بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف .. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

5 أندية تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للسلة

تلقى الاتحاد العربى لكرة السلة موافقة 5 أندية جديدة على المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر القادم، ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 13 فريقا حتى الآن.

منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودى وديًا استعدادًا لكأس العرب