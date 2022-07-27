شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتقدم على الصومال بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب الشباب الشوط الأول أمام نظيره الصومالي متقدما بهدف دون رد، في اللقاء المقام الآن بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

سجل هدف المنتخب يوسف أحمد بعد مرور قرابة نصف ساعة من الشوط الأول، وحاول المنتخب توسيع الفارق لكن المنتخب الصومالي تماسك وخرج خاسرًا بفارق الهدف الوحيد.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي: "حراسة المرمى أحمد نادر السيد، وخط الدفاع: طارق سيد، محمد حمدي إبراهيم، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش، وخط الوسط: يوسف أحمد حسن، ماجد هاني، عمر قايد وعبد الرحمن رضا جودة، وخط الهجوم: أحمد عبد الرحيم حلمي وخالد عوض.

ويواجه منتخب الشباب مواليد 2003 نظيره الصومالى حاليًا في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة. ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.



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