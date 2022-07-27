شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريات يتأهلن لنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثلاثي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث سلمى أيمن، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل للدور نصف النهائي ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا بالإسكندرية وتستمر حتى 31 يوليو الجاري.

وتواجد الثنائي سلمى أيمن وأميرة قنديل في المجموعة الأولى من التصفيات و التي ضمت 36 لاعبة حيث تصدرت سلمى أيمن ترتيب المجموعة برصيد 1061 نقطة ، فيما احتلت أميرة قنديل المركز الثالث عشر برصيد 105‪8 نقطة

وجاءت الكورية الجنوبية كيم سي هي في المركز الثاني بينما احتلت سيمون سارولتا المركز الثالث.

وتاهلت ملك إسماعيل من المجموعة الثانية حيث احتلت المركز التاسع برصيد 1062 نقطة.

و تصدرت المجموعة الثانية الكورية الجنوبية سيونجمين سبونج برصيد 1072نقطة، وجاءت الكازاخستانية إلينا بوتابينكو في المركز الثاني، ثم البريطانية تشارلي فوليت في المركز الثالث.

ولم تنجح هايدي عادل لاعبة منتخبنا الوطني في التأهل.

ويتأهل لنصف النهائي أصحاب المراكز الـ15 الأولى من كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 أرقام في المجموعتين.

يذكر أن مصر احرزت ميداليتين في البطولة حتى الآن، هي ذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال .

وكان 4 لاعبين من منتخبنا الوطني قد تأهلوا إلى الدور نصف النهائي لمنافسات الرجال وهم الشقيقان أحمد ومحمد الجندي وأحمد حامد ومهند شعبان ، تقام غدا منافسات نصف نهائي الرجال .

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ 11 لاعب بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت قائمة منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.