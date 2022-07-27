شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الصومال 2 - 0 ويتأهل لربع نهائى كأس العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

سجل هدفي منتخب الشباب يوسف أحمد في الشوط الأول، وعمر إبراهيم في الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب لدور الثمانية بالعلامة الكاملة.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي: "حراسة المرمى أحمد نادر السيد، وخط الدفاع: طارق سيد، محمد حمدي إبراهيم، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش، وخط الوسط: يوسف أحمد حسن، ماجد هاني، عمر قايد وعبد الرحمن رضا جودة، وخط الهجوم: أحمد عبد الرحيم حلمي وخالد عوض.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة. ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.



منتخب الشباب والصومال (1)



منتخب الشباب والصومال (2)



منتخب الشباب والصومال (3)



منتخب الشباب والصومال (4)