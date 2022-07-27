شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يسجل الهدف الأول للأهلى في المقاصة بالدقيقة 23.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المالي أليو ديانج الهدف الأول للأهلي في مرمى المقاصة بالدقيقة 23 من زمن المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهداف من هجمة مرتدة سريعة للغاية من لاعبي النادي الأهلي، بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها أحمد عبد القادر بتمريرة هيأت الكرة لزميله أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ويتكو تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف في الدفاع، أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري في الوسط، حسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.

ويتكون تشكيل المقاصة ضد الأهلي من، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي فتحي وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ومحمد مسعد وجون افيري ومحمد الضرف ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان وأحمد رأفت.



























































