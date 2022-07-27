شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 27-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 27/ 7/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. 20 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر غدًا، وفيريرا يحذر لاعبيه من الثقة الزائدة.

20 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر غدًا

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدا الخميس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

على ماهر وفيريرا وجهاً لوجه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

يتستعد فريق فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 2.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدورى

يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، وهي المواجهة التي تعتبر أحد المطبات الصعبة في مشوار الفريق من اجل الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

عقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مواجهة فيوتشر المقرر لها غدا الخميس ، مؤكدا ان عليهم نسيان نهائي الكأس وعدم التعامل مع مباراة فيوتشر بثقة زائدة خاصة ان المنافس يضم عناصر قوية وينافس علي المربع الذهبي للدورى، كما طالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة لحسم الدوري مبكرا منعا للدخول في الحسابات المعقدة في نهاية الدورى.

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