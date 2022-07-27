شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: ما يحدث من الحكام غير طبيعى.. وحُرمنا من فوز كبير ضخم على البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، أداء الحكام، واصفًا ما يحدث من الحكام بـ "غير طبيعي" خاصة ما حدث في مباراة البنك الأهلي التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، مشددا على أن الحكم الذي أدار اللقاء كانت له العديد من القرارات الغريبة، وحرم بيراميدز من تحقيق فوز كبير، متعجبا من أن اللقاء كانت نسبة استحواذ بيراميدز فيه ضخمة، وفي ذات الوقت تكون عدد الأخطاء المحتسبة ضده أكثر من المنافس، موضحا أن المباريات التي أقيمت بحكام أجانب كان الأداء أفضل بكثير. أضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن الفريق منذ اللحظة الأولى سيطر على اللقاء وكان من أول دقيقة الأقرب للتسجيل وهز الشباك، وأضاع اللاعبون العديد من الفرص السهلة، وإذا كانت ترجمت لأهداف لانتهى اللقاء بنتيجة أكبر من التي تحققت.

أضاف أن فخري لاكاي يصادفه سوء توفيق في تسجيل الأهداف، ولكنه سعيد بأنه حاليا يصنع الفرص أكثر من الفترة السابقة، والموضوع مسألة وقت بالنسبة له من أجل التسجيل قريبا ويثق بشدة في إمكانياته وكذلك كل اللاعبين ورغبتهم في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على اللقب.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.