شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يدعم لاعبى الأهلى خلال لقاء مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو السولية، لاعب خط الوسط بالنادى الأهلى، على دعم ومؤازرة زملائه في القلعة الحمراء، أمام فريق مصر المقاصة، في المباراة المقامة حاليا ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، التى يغيب عنها السولية بسبب الإصابة.

ونشر السولية، صورة عبر ستورى حسابه على انستجرام، للاعبى القلعة الحمراء خلال المباراة، أتبعها بإيموجي الدعوات والتوفيق.



السولية

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاصة بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.