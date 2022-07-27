شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة وحبيبة البسومى تتوجا بذهبيات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالنيدالية الذهبية بمنافسات الفردى تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها رؤى زكى بنتيجة 4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت ١٥ سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4/3.

كما توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت ١٥ سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4/3 .

حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1.