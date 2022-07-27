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هنا جودة وحبيبة البسومى تتوجا بذهبيات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالنيدالية الذهبية بمنافسات الفردى  تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها  رؤى زكى بنتيجة  4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

 

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت ١٥ سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4/3.

 

كما توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت ١٥ سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4/3 .

 

 حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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