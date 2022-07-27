شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: منتخب اليد فى "حتة تانية" وأكلنا بيتزا بعد التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الأحمر نجم مصر لكرة اليد إن المنتخب قدم مستوى مميزاً خلال الفترة الأخيرة واستطاع التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد مؤكداً أن هذا الإنجاز نتاج جهد كبير مضيفا:" فراعنة مصر لكرة اليد فى حتة تانية"،موضحا أن نجوم اليد تناولوا أكلة "البيتزا" بعد التتويج باللقب.

من جانبه أكد كريم هنداوى حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد وشهرته "كاتونجا" خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي، فى برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، أن الفترة الماضية شهدت بذل مجهوج كبير من اللاعبين من أجل التتويج بلقب أفريقيا لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيعمل على قضاء وقته مع أسرته وعائلته.

فى سياق متصل كشف يحيى خالد أن التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد كانت صعبة للغاية خصوصا أنهم لم يحصلوا على راحة للموسم الثانى على التوالي متابعا:" الموسم كان شاق ذهنيا بالنسبة لنا لكن تنظيم البطولة على أرضنا كان دافع كبير للتتويج بها".

من جانبه أوضح عمر الوكيل "بكار" أن تنظيم البطولة على أرض مصر أجبرهم على التركيز والجهد المضاعف من أجل التتويج متفقا مع زميله يحيى خالد فى صعوبة الموسم الحالي نظرا لأنه لم يحصلوا على إجازات منذ فترة طويلة.

وأكد نجوم منتخب اليد أنهم تناولوا وجبة "البيتزا" بعد التتويج بلقب أفريقيا لكرة اليد موضحين أن الاحتفال بالبطولة انتهى فى الساعة الثانية صباحا وبعدها ذهبوا إلى منازلهم وخلدوا إلى النوم من الضغط والإرهاق.

وحصد منتخب مصر لكرة اليد، للرجال، لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي،بعد تغلبه على كاب فيردي، في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وبذلك تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة مع منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.