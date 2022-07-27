شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الجيمع فى بيراميدز على قلب رجل واحد للفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الغالي الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون مقابل وحصد 3 نقاط مهمة وغالية في مشوار جدول الدوري، موضحا أن الفوز تأخر بسبب الإجهاد الذي حل باللاعبين بسبب توالي المباريات وخوض لقاء كل أقل من 3 أيام.

أوضح أنه في مثل هذه المباريات يتعامل اللاعبون مع الأمور البدنية بالشكل المطلوب، والكل يعمل واحدة واحدة نحو الاستمرار في المنافسة على الدوري رغم الإجهاد، واللاعبون هدفهم مواصلة الانتصارات حتى اللحظة الأخيرة والاستمرار في المنافسة على اللقب الغالي.

أشار إلى أن الفريق على قلب رجل واحد واللاعبون والجهاز الفني والنادي بالكامل هدفه واحد وهو الفوز بلقب الدوري الممتاز وتحقيق إنجاز غالي، والفريق ماض في هدفه حتى النهاية على أمل الفوز باللقب وأمر رائع للكرة المصرية أن يكون الصراع ثلاثيا حتى اللحظة الأخيرة على اللقب، موضحا أن التركيز حاليا منصب على لقاء الزمالك لأن الفوز به سيقلص الغارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.