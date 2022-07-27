شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز خالد رضا للمصرى بعد شكواه من آلام الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقيادة البرتغالى جورفان فييرا، المدافع خالد رضا لقيادة دفاع الفريق البترولى أمام المصري البورسعيدي فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واشتكى خالد رضا من آلام الضامة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى وطلب فييرا تجهيز اللاعب لمواجهة الفريق البورسعيدى خصوصا أنه من العناصر والركائز الأساسية التى يعتمد عليها فى صفوف الفريق البترولى.

كما يغيب مصطفى شلبي عن صفوف الفريق البترولى أمام المصري البورسعيدي بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الأمر الذى يمثل ضربة قوية للجهاز الفنى لفريق إنبى.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.