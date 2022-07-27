شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على المقاصة بهدف في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاصة بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم فؤاد الذي استلم عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى العارضة إلى ركلة مرمى، واستمر ضغط الأهلي الهجومي في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وسددها بيسراه ولكنها ارتطمت بقدم مدافع المقاصة وتحولت إلى ركنية، فيما هدد محمد عادل امو مرمى الأهلي بتصويبة قوية في الدقيقة 18 ولكنها مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وسجل اليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.

وسدد حسام حسن تصويبة على مرمى المقاصة في الدقيقة 40 ولكنها مرت بدوار القائم الأيمن لمرمى المقاصة، وشن الأهلي هجمة بثلاثة أرواح في الدقيقة 44 بدأت من عند ديانج وأبعدها دفاع المقاصة ثم سددها ربيعة وأبعدها مجددا دفاع الفريق الفيومي قبل أن يسددها ديانج من لعبة مباشرة على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رمضان مصفطى.

وسجل فريق المقاصة هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق محمود فهمي ولكن ألغى حكم الراية الهدف بداعي وجود تسلل على أحمد منعم لحظة لعب الركلة الحرة المباشرة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

ويتكون تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف في الدفاع، أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري في الوسط، حسام حسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.

ويتكون تشكيل المقاصة ضد الأهلي من، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي فتحي وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ومحمد مسعد وجون افيري ومحمد الضرف ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان وأحمد رأفت.



























































