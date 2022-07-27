شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يقترب من العودة لتشكيلة بيراميدز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمستوى لاعبى فريقه وخاصة بالجبهة اليمنى مؤكدًا إنها تؤدي بصورة رائعة للغاية ويختار الأجهز من اللاعبين لكل مباراة.

أوضح جونياس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إن إبراهيم عادل قريب من العودة ومن الممكن أن يظهر في مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أو ما يليها من مواجهات.

ويعانى إبراهيم عادل من آلام فى عضلات البطن، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب من أجل اللحاق بمواجهة الزمالك، رغم صعوبة الأمر حيث مازال اللاعب يخوض البرنامج التأهيلى حتى الوقت الحالى.

أكد المدير الفنى لبيراميدز أن الفريق هدفه الفوز على الزمالك في المواجهة المقبلة، ولكن هناك مباريات أخرى هامة في مشوار البطولة المحلية لابد من الفوز بها ومواصلة المسيرة حتى المحطة الأخيرة.