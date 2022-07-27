شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز ومعاونوه يعاينون أرضية ملعب مباراة الأهلى ومصر المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلى، ومعاونيه، على معاينة أرضية ملعب الكلية الحربية، قبل إجراء عملية إحماء لاعبى القلعة الحمراء وقبل انطلاق مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى للنادي الأهلى عبر تويتر، صورا خلال معاينة سواريش وجهازه أرضية الملعب، صحبها بتعليق: "الجهاز الفني لفريقنا يعاين أرض الملعب قبل انطلاق المباراة".

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.



ريكاردو سواريش



سواريش



معاونو سواريش