أوليفر كان: رونالدو لا يتناسب مع فلسفة بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن كريستيانو رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من تمسك «الشياطين الحمر» بنجمهم البرتغالي.

واجتمع رونالدو مع مسؤولي مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبل «الدون».

وبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

ومع ذلك، فقد ذكرت صحيفة «ذا صن»، أن إحدى خطط الخروج المحتملة لرونالدو والتي بدأ الحديث عنها هي احتمالية أن يعرض يونايتد تمديد عقد النجم البرتغالي لمدة عام حتى 2024، ثم إعارته هذا الموسم.

ومن شأن ذلك أن يجعل الخروج هذا الصيف للنجم البرتغالي أسهل، حيث سيتمكن رونالدو من الرحيل إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر يونايتد قدومه بعد ذلك لاستكمال مسيرته مع «الشياطين الحمر».

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أوليفر كان أن النادي ناقش فكرة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه خلص إلى أن النجم البالغ من العمر (27 عاما) لا يتناسب بشكل جيد مع النادي.

وقال أوليفر كان في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» أمس «ناقشنا الأمر، وإلا فنحن لا نؤدي عملنا بشكل جيد.

أنا شخصيا أرى أن كريستيانو رونالدو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين على الكوكب»، وأضاف «لكننا خلصنا إلى أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي».

وشهد بايرن ميونخ فجوة كبيرة في الهجوم إثر رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، لكنه تعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي كما ضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل (17 عاما).

ويعتزم بايرن ميونخ تشكيل خط هجوم أكثر مرونة وشبابا لهذا الموسم وعدم الاعتماد على عنصر وحيد في تسجيل الغالبية العظمى من أهداف الفريق.

وتحدثت تقارير إعلامية عن احتمال انضمام هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ، وقد أبدى المدير الفني لبايرن جوليان ناجلسمان، إعجابه بالمهاجم الإنجليزي، وهو ما أزعج أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام.