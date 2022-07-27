أنشيلوتي يؤكد على الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تعادل فريقه مع كلوب أمريكا المكسيكي (2-2) في مباراة ودية جمعت بين الفريقين صباح أمس، قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا»: كانت مباراة جيدة، وظهرنا بشكل أفضل من المواجهة السابقة ضد برشلونة ، فرغم معاناتنا في البداية، إلا أن الفريق تحسن بعد ذلك وأحكم سيطرته على مجريات اللعب.

وأثنى المدرب الإيطالي على دور الثنائي إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس في إنعاش الفريق بالشوط الثاني، حيث أشار إلى قدرة اللاعبين على إضافة الحيوية لباقي رفاقهما.

وطمأن مدرب الريال جماهير فريقه بشأن حالة الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل الهدف الأول، قائلا: لم يشارك في حصص تدريبية كثيرة، لكنه عاد بحالة جيدة جدا.

وأضاف «إنه بحاجة للتحسن على الصعيد البدني، وبعد مباراة يوفنتوس سنخفض الحمل التدريبي قليلا».

وبسؤاله عن سبب اعتماده على دافيد ألابا كظهير أيسر، أجاب «كان هذا ضروريا، لأنني أردت تجربة روديجر في قلب الدفاع».

وتابع «في الظروف الطبيعية، سيبدأ ميندي على الجانب الأيسر، لكن إن حدثت مشكلة، سأعتمد على روديجر وألابا في تلك الجبهة بدلا منه، فالأول صاحب نزعة دفاعية، والثاني أفضل هجوميا».

وشدد في ختام تصريحاته على حتمية الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني، 10 أغسطس المقبل.