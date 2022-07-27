سواريزيعود إلى صفوف ناسيونال الأوروجوياني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل الهداف الأوروجوياني لويس سواريز لاتفاق مبدئي مع فريق بداياته الكروية ناسيونال من أجل العودة إلى صفوفه لفترة ثلاثة أشهر قبل مونديال قطر.

وترك ابن الـ35 عاما أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي، ويبحث عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجده حتى الآن مما سيجعله يعود إلى ناسيونال بعقد لثلاثة أشهر تحضيرا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب الأوروجواي في مقطع فيديو الثلاثاء «أولا، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية».

وأشار إلى أن ذلك جعل من المستحيل «رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي».

وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.

وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل إلى غرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط إلى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.

ولفت الأوروغوياني انتباه ليفربول الإنجليزي الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في «أنفيلد» انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كتالونيا، حصد سواريز النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه برشلونة عام 2020 مما جعل المهاجم الأوروجوياني ينضم إلى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضا معه بلقب الدوري عام 2021.

ومن المقرر أن يعود سواريز إلى ناسيونال حيث سيوقع عقدا لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يخوض معه دوري الإياب «كلاوسورا» ضمن تحضيراته الشخصية لخوض نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

سواريز من ناسيونال إلى أتلتيكو مدريد:

