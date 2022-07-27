نيمار يخضع للمحاكمة في إسبانيا قبل كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في إسبانيا قبل أقل من شهر واحد من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وأوضحت تقارير إعلامية، نقلا عن القضاء الإسباني، أن المرافعات الشفهية في قضية الاحتيال المتهم فيها اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، ستبدأ في 17 أكتوبر بمحكمة إقليمية في برشلونة، ويرجح أن تستمر المرافعات حتى 31 أكتوبر.

وتتعلق القضية الجنائية بادعاءات ارتكاب مخالفات في صفقة انتقال اللاعب من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017.

وتوجه الاتهامات أيضا إلى والدي نيمار وكذلك جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل الرئيسين السابقين لبرشلونة.

وتعقد جلسات الاستماع خلال مشوار باريس سان جيرمان في الموسم المقبل وقبل نحو شهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر في 21 نوفمبر.ويطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة عامين بحق نيمار.

لكن أحكام السجن لمدة لا تزيد على عامين عادة ما يجرى وقف تنفيذها في إسبانيا بالنسبة للمتهمين غير المدانين بجرائم سابقة.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن عدد مرات الحضور إلى المحكمة، التي سيجري إلزام نيمار بها.