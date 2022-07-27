ربيعة في الوسط وفخري ووحيد أساسيين.. تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريق الأساسي الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.