شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يغيب عن إنبى أمام المصرى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق إنبي خدمات لاعبه مصطفى شلبى أمام المصري البورسعيدي فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب مصطفى شلبي عن صفوف الفريق البترولى أمام المصري البورسعيدي بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الأمر الذى يمثل ضربة قوية للجهاز الفنى لفريق إنبى بقيادة جورفان فييرا خصوصا أن شلبى من العناصر والركائز الأساسية للفريق.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.