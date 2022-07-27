شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة يؤكد عدم تحرير محضر ضد الجماهير فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مصطفى عبد المدير الفني لفريق غزل المحلة بيان نفي فيه القيام بتحرير محضر شرطة ضد بعض جماهير النادي عقب نهاية مباراة الغزل وسيراميكا بالدوري.

وجاء بيان مصطفى عبده كالتالي:

في ظل انتشار شائعة كاذبة من قبل البعض، تفيد بأن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قام بإجراء محضر لدى الشرطة ضد بعض جماهير الفريق عقب انتهاء مباراة الفريق بالأمس أمام سيراميكا ، والتي شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل بعض هذه الجماهير بالتطاول على المدير الفني، واللاعبين عقب انتهاء المباراة، رغم تقديم الفريق مستوًى متميِّزًا خلالها، وغاب عنه التوفيق لتحقيق الفوز- يودُّ مصطفى عبده أن يؤكِّد على ما يلي:

- أولًا: لم، ولن يُقدِم المدير الفني للفريق على مثل هذا الإجراء إطلاقًا، رغم ما يلاقيه من هجوم غير مبرَّر من بعض الجماهير، التي لا تستطيع التفرقة بين الدعم والتشجيع المطلوبين للفريق، وبين التعصب، الذي لا يليق بالرياضة.

- ثانيًا: انتماء المدير الفني للفريق لكيان غزل المحلة العظيم أمر تاريخي، لا يقبل التشكيك، ومحاولة البعض لزرع الفتنة بينه وبين الجمهور الحقيقي للنادي ضرب من العبث، لن يعود بأي نتيجة؛ حيث يثق المدير الفني للفريق ثقةً مطلقة في دعم هؤلاء، وهو دعمٌ موجَّه للفريق ككل، وليس لشخص بعينه.

- ثالثًا: غزل المحلة، التاريخ، والحاضر، هو نادينا جميعًا، الذي نعتز، ونفخر بانتمائنا له، وهو يستحق منَّا جميعًا أن نلتف حوله بالدعم والتشجيع لكي نتجاوز معًا هذه المرحلة المتوترة من عمر الدوري العام، وهو الأمر الذي لن يتحقَّق مع كل هذه الضغوط التي توضع من قبل البعض على لاعبينا، وعلى الفريق ككل؛ لذا يرجو المدير الفني للفريق من الجميع التزام الهدوء، وتوجيه الطاقات لدعم وتشجيع الفريق، بدلًا من ممارسة ضغوط سلبية عليه، إن كانت أهدافنا واحدة بالفعل.