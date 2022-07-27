تأهل سلمى أيمن وأميرة قنديل لنصف نهائى بطولة العالم للخماسى الحديث

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى سلمى أيمن وأميرة قنديل لاعبتا المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم للكبار المقامة بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وتواجد الثنائى ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التى ضمت 36 لاعبة، حيث تصدرت سلمى أيمن ترتيب المجموعة برصيد 106‪1 نقطة، بينما احتلت أميرة قنديل المركز الثالث عشر برصيد 1058 نقطة

وجاءت فى المركز الثانى بالمجموعة الأولى الكورية الجنوبية كيم سى فيما جاءت لاعبة المجر سيمون سارولتا فى المركز الثالث.

يذكر أنه يتأهل لنصف النهائى أصحاب المراكز الـ15 الأولى من كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 أرقام فى المجموعتين.

وتنتهى بعد قليل تصفيات فردى السيدات بالمجموعة الثانية، التى يشارك ضمن منافساتها هايدى عادل وملك إسماعيل.

ونجح الرباعى أحمد الجندى ومحمد الجندى ومهند شعبان وأحمد حامد فى التأهل لنصف نهائى البطولة ذاتها.

يذكر أن مصر أحرزت ميداليتين حتى الآن بواقع فضية تتابع الرجال وذهبية تتابع السيدات.

ويخوض المنتخب المصرى منافسات البطولة بـ11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندى، ومهند شعبان، ومحمد الجندى ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدى مرسى، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".