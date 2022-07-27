شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحى هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلى، من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عالية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 71، بعدها انتفض البنك وحاول ادراك التعادل، إلا إن أحمد الشناوى تألق فى العديد من الكرات وانقذ مرماه.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تعزيز فرص المنافسة على الدورى، حيث ارتفع رصيده من النقاط لـ 59 جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 37 فى المركز السابع، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.