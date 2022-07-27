شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

تقدم فاروقا نور الدين للمقاولون في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من أمادو أنياص ليضعها فاروقا على يمين الهانى سليمان الذى اكتفى بمشاهدتها تعانق الشباك، وبعد 3 دقائق أدرك صديق أوجولا هدف التعادل للفريق السكندرى بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء على يمين حسن شاهين.

بهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.