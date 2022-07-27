شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أمين يتوج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عمر أمين لاعب منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة والتى تقام بإيطاليا، بوزن 60 كجم، بعد التغلب على لاعب قيرجستان بنتيجة 7/2.

وفاز عمر أمين على منافسه لاعب السويد بنتيجة 11/3 فى ربع نهائي البطولة، وذلك بعد الفوز على لاعبى أذربيجان والنمسا على الترتيب.

وتأهلت مودة أحمد إلى ربع نهائي منافسات بطولة العالم فى وزن 43 كجم، بعد الفوز على لاعبة بلغاريا بالتثبيت.

وخسر محمد عصام لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة أمام لاعب أذربيجان بنتيجة 5/1 ، في ربع نهائي البطولة، وكان محمد عصام قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 7/7 بأفضلية النقاط، وهو ما أهله لربع النهائي أمام بطل أذربيجان.