شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يبدأ معسكرًا مفتوحًا طويل الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر لكرة الصالات معسكرًا مفتوحًا بقيادة مديره الفني هشام صالح، يستمر لأكثر من شهر، في الصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد صالح أن المعسكر الحالي يستهدف البحث عن مواهب جديدة، يتم ضمها لصفوف المنتخب المصري لكرة الصالات خلال المرحلة المقبلة.

ووجه المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات الدعوة لعدد كبير من اللاعبين لخوض تجارب أداء خلال المعسكر، من أجل انتقاء أفضل العناصر، لتعزيز قوام المنتخب المصري لكرة الصالات، الذي يمر بمرحلة إحلال وتجديد خلال الفترة الحالية.