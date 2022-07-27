شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يسجل هدف تقدم بيراميدز على البنك بصناعة "السعيد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رمضان صبحى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلى، من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عالية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 71 ممن عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء التشكيل علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.