شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فهمي وإمو يقودان هجوم المقاصة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرازيق المدير الفني للمقاصة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الأهلي اليوم الأربعاء التي تجمعهما على استاد الكلية الحربية ضن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل المقاصة ضد الأهلي، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، علي فتحي وحسام عبد الواحد وكريم حلاوة ومحمد مسعد وجون افيري ومحمد الضرف ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان وأحمد رأفت.

فيما أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - علي معلول - محمد محمود - لويس ميكيسوني - محمد هاني - زياد طارق.