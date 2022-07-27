شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدا الخميس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

‏‎وتضم القائمة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".