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20 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر غدًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدا الخميس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الممتاز.

 

‏‎وتضم القائمة كل من: 

 

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

 

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

 

‏‎خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

 

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" ".

 

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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