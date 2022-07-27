6 وديات تجهز فرسان مكة للمحترفين

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إلى ذلك أعلنت إدارة الوحدة أمس، تعاقدها مع الظهير الأيمن أمير كردي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد حتى صيف عام 2023، لتدعيم صفوف الفريق، وكان الهلال أعلن في يناير الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع أمير كردي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الوحدة أمس، تدريباته بمعسكره الخارجي بمدينة مورسا بإسبانيا تحت قيادة مدربه أكرابوفيتش، وأدى اللاعبون المران على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستلعب المواجهة التجريبية الثانية 29 يوليو أمام نادي إنتر سيتي الإسباني، بينما سيخوض ثالث مواجهاته الودية في الثاني من أغسطس المقبل أمام نادي هيركوليس الإسباني، وسيلعب المواجهة التجريبية الرابعة في الخامس من الشهر نفسه، في حين ستكون المباراة الخامسة في الـ10 من الشهر نفسه أمام الشباب السعودي، وأخيرا اللقاء التجريبي السادس والأخير سيخوضه الوحدة أمام نادي ريال مورسيا الإسباني 14 أغسطس.إلى ذلك أعلنت إدارة الوحدة أمس، تعاقدها مع الظهير الأيمن أمير كردي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد حتى صيف عام 2023، لتدعيم صفوف الفريق، وكان الهلال أعلن في يناير الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع أمير كردي.

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