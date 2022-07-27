حارس عاطل يستفز جماهير الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل أن تستلم إدارة ماجد النفيعي الأهلي كان الفريق الأول لكرة القدم يملك أفضل ثلاثة حراس على مستوى المملكة وكلهم دوليون، وهم المسيليم والعويس والربيعي، ومع الفترة الشتوية فرطت الإدارة بالحارس الأول للمنتخب محمد العويس بعدم التجديد معه والاستغناء عن المدة المتبقية في عقده رغم حاجة الفريق الفنية لكل عناصره.

وكان الاستغناء عن الحارس محمد العويس أحد أسباب هبوط الفريق لدوري يلو، كما أن الحارس الاحتياطي للمنتخب محمد الربيعي وحارس الأمان والخبرة ياسر المسيليم تلمح الإدارة بالاستغناء عنهم ونزع الثقة منهم من خلال التعاقد مع الحارس البرازيلي العاطل رينان ريبيرو في صدمة جديدة يتلقاها المدرج الأهلاوي من هذه الإدارة والتي تصر على استفزازه بمثل هذه التعاقدات التي لا يحتاجها الفريق.

الجمهور لم تعجبه الصفقة في ظل ابتعاد الحارس عن المشاركة في المباريات بشكل منتظم منذ موسم 2019، حيث كانت آخر مباراة شارك بها في ديسمبر 2019، أمام لاسك الألماني في الدوري الأوروبي، والتي خسرها رفاق الحارس البرازيلي 3-0.

ومنذ ذلك الحين، لم يشارك رينان في أي مباراة رسمية أو ودية مع سبورتينج لشبونة، وبشكل عام في الموسم ذاته 2019-2020، خاض 18 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالها 22 هدفا، وخرج بشباك نظيفة من خمس مباريات.

وقد اتفق الكثير من المتابعين أن الحارس لا يملك أي مقومات النجاح ولكن لعدم محاسبة المدير التنفيذي ومنحه الثقة الكاملة بالتصرف في أمور كرة القدم جعلته يختار حسب ما يراه وليس ما يفيد النادي.

الجمهور الأهلاوي بهذا التعاقد الذي أعلن عنه النادي ينتظر الصدمة الثانية في أهم مراكز الفريق وهو الاستغناء عن الحارس الشاب الواعد وستكون الحجة هذه المرة بمصلحة المنتخب ليلعب في دوري المحترفين متناسين أن الحارس الأساسي للأخضر لا يشارك بصورة أساسية في فريقه الهلال بل هو احتياط للمعتزل دوليا عبدالله المعيوف.

فيما تسعى الإدارة للاستغناء عن المسيليم واللحاق بالمقهوي ونوح والعويس وعبدالفتاح من أجل مشاركة الحارس البرازيلي.

وكان الأهلي صدم الجميع بإعلان التعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، بعد أن خاض المهاجم في موسم 2021-2022، مع المنستيري 20 مباراة لم يسجل خلالها سوى 5 أهداف، إضافة إلى أنه لعب في الدوري التونسي طيلة مسيرته 68 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

صفقات الأهلي للموسم القادم في دوري يلو:

يوسف العبدلي آخر 7 سنوات، سجل 11 هدفا

رينان ريبيرو آخر مباراة له قبل 3 سنوات

إبراهيم الزبيدي يبلغ من العمر 33 عاما