شكرا لقرائتكم خبر قانوني: منع الاتحاد من التسجيل يرحل للشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل حاجة الاتحاد لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحثا عن العودة لمنصات التتويج، أشارت أنباء إلى حرمان العميد من التعاقدات، على خلفية قضية التسجيلات التي رفعها النصر على الاتحاد والتي تتهم مسؤولين في النادي الغربي بتحريض مهاجمه المغربي حمد الله على التمرد.

العميد لم يبرم سوى صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري، إذ تعاقد مع لاعب الوسط المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه الزمالك.

جماهير العميد تنفست الصعداء بعد أن كشف القانوني أحمد الشيخي أنه حال صدور قرار حرمان الاتحاد من التسجيل بالفعل لفترة معينة، فإن تطبيق هذا القرار سيتم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وليست الصيفية الجارية، كون القرار أعلن بعد فتح باب الانتقالات.

وذكر الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

س- هل سيستطيع الاتحاد تسجيل لاعبيه الجدد (في حالة تم منعه من التسجيل)؟،

ج- نعم سيستطيع، وذلك بشرط استخراج «الكفاءة» (٤٢ مليون).

وأضاف: الفيفا إذا قرر المنع خلال فترة تسجيل مفتوحة، يتمكن النادي من التسجيل وتبدأ العقوبة من الفترة التالية، ولم نجد نصا في لائحة الاحتراف يخالف ذلك».

وكانت علاقة المهاجم المغربي والنصر انتهت في نوفمبر2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.

ولم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب تقارير صحفية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يصدر أي قرار بعد.

التسجيلات الصوتية

ولكن النصر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن عن امتلاكه لتسجيلات صوتية تجمع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، بالمهاجم المغربي خلال فترة تمثيله للفريق، إذ يحرض الأول الثاني على الرحيل عن النادي العاصمي خلال فترة سريان عقده.

وقدم النصر التسجيلات للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

التحقيقات انتهت قبل أيام، ويتوقع أن تتضمن العقوبات منع الاتحاد من التسجيل فترة واحدة.