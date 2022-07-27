شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏