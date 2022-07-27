شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ صرف مستحقات محكمات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات محكمات الكرة النسائية عن الشهور الماضية، وذلك فى إطار سياسة المجلس لتهيئة كافة الظروف نحو تطوير أداء التحكيم النسائي.

وتبذل الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية، جهودًا كبيرة من أجل تطوير منظومة الكرة النسائية المصرية، من خلال توسيع قاعدة مشاركة الأندية فى دوري الكرة النسائية خلال المواسم المقبلة.

وشهدت الكرة النسائية تطورًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة، وتمثلت أبرز خطوات التطوير في تكوين منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.