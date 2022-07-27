شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرماية لمنتخبات الخماسى: منافسات بطولة العالم شرسة.. ونعد بالتتويج مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم سكر مدرب الرماية لمنتخب الخماسي الحديث عن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تقام بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وقال سكر فى تصريحات صحفية: " بطولة العالم الحالية هى الأولى بعد أولمبياد طوكيو وتعتبر من أصعب البطولات ولكن لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسؤولية واستطعنا التتويج بميداليتين ونعد بتكرار الانجاز في منافسات الفردي".

تابع مدرب الرماية أن التجهيز للبطولة بدأ بنهائي سلسلة كأس العالم في تركيا من أكثر من شهر ثم دخل الفراعنة في معسكر مغلق في القاهرة من أجل التعود على أجواء البطولة المهمة.

أضاف سكر أن لاعبي المنتخب نجحوا في التأقلم على النظام الجديد وبدورهم كمدربين عملوا على التقريب بين المنافسات خلال التدريبات، وتابع أن النظام الجديد بالتأكيد صعب على اللاعبين لكن فائدته كبيرة من أجل انتشار اللعبة وزيادة شعبيتها.

وعن أحمد الجندي أكد سكر أن البطل الأولمبي استطاع أن يعود من الإصابة بشكل مبهر وقدم آداءً مميزًا وتأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي.

يذكر أن لاعبو المنتخب قد توجوا بميداليتين حتى الآن بواقع فضية تتابع الرجال وذهبية تتابع السيدات.

وتأهل في تصفيات فردي الرجال كل من أحمد الجندي وشقيقه محمد الجندي وأحمد حامد ومهند شعبان لنصف نهائي البطولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.