شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين قفة يعود لتدريبات إيسترن بعد مباراة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أمين قفة مهاجم فريق إيسترن كومبانى، من العودة لتدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الفريق قرابة الشهرين.

وأكد أمين أمين قفة في تصريحات خاصة: أنه تعافى من إصابة مزق الضامة وحاليا يجرى عمليات التأهيل، على أن يكون جاهزا للدخول في تدريبات الفريق عقب مباراة إيسترن كومبانى مع سيراميكا الأحد المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسيكون أحمد أمين قفة جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى أمام إنبى في مباراة الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الأهلى فى الدقيقة 88 والتى لم يستطع إكمالها وأكمل الفريق الدقائق المتبقية منقوصا بعد إنهاء تبديلاته، فى المباراة التى انتهت لصالح الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 5 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، وأخيرا الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف.

وأشعل إيسترن كومبانى صراع الهبوط بعدما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.