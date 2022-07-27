شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمنع إنبى من العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق إنبى على عدم العودة إلى القاهرة بعد مباراة الاتحاد السكندرى الماضية فى الدورى العام استعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة البرتغالى جورفان فييرا المكوث فى القاهرة تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد وإرهاق السفر خصوصا أن مواجهة فريق المصرى البورسعيدي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.