شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين بيراميدز والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والبنك الأهلى، التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز، وسيطر التعادل السلبى على مجريات الشوط الأول، رغم سيطرة واستحواذ فريق بيراميدز، واهداره العديد من الفرص المحققة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء التشكيل علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.