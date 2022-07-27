حلمى وعوض يقودان هجوم منتخب الشباب أمام الصومال بكأس العرب

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، تشكيل شباب الفراعنة أمام نظيره الصومالي في اللقاء الذى ينطلق بعد قليل بالمملكة العربية السعودية في ثان مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: طارق سيد، محمد حمدي إبراهيم، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن، ماجد هاني، عمر قايد وعبد الرحمن رضا جودة.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم حلمي وخالد عوض.

ويلتقى منتخب الشباب مواليد 2003 نظيره الصومالى اليوم في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.