شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول بين سموحة والمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى الشوط الأول بين فريقى سموحة والمقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

تقدم فاروقا نور الدين للمقاولون في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من أمادو أنياص ليضعها فاروقا على يمين الهانى سليمان الذى اكتفى بمشاهدتها تعانق الشباك، وبعد 3 دقائق أدرك صديق أوجولا هدف التعادل للفريق السكندرى بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء على يمين حسن شاهين.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى..

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد، محمود عزت، حسن الشامى، فاروقا نور الدين، باسم على

الوسط: كريم مصطفى، محمود عبد العزيز، فاروق كابورا، أحمد الشيمى

الهجوم: أمادو أنياص، لويس إدوار هينستروزا

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: رجب نبيل، أحمد حكم، شريف رضا، خالد عبد الفتاح

الوسط: صديق أوجولا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، محمد شكرى، محمد كناريا

الهجوم: مروان حمدى

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.