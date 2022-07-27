شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد العربى لكرة السلة موافقة 5 أندية جديدة على المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر القادم، ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 13 فريقا حتى الآن.

الأندية التى أكدت مشاركتها هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى.

كان الاتحاد العربى تلقى تأكيد كل من الأهلى والاتحاد السكندرى والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك على المشاركة البطولة.

وحدد الاتحاد العربى لكرة السلة يوم 1 أغسطس المقبل، كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة.